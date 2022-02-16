الأربعاء 16-02-2022
الوكيل الاخباري

إرادتان ملكيتان بالسماح للحنيطي والمقابلة بحمل وسامين نرويجي وسوداني

الملك يؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

الحكومة تطالب آلاف الأردنيين بدفع مستحقات مالية عليهم خلال شهرين - أسماء

تعليمات وأسس جديدة لصرف مكافآت موظفي البلديات - تفاصيل

الحكومة تعلن الأنشطة الزراعية الأكثر خطورة في المملكة - أسماء

الحكومة تعلن عن الصحف الأوسع انتشارا في الاردن

الهندي: إعلان إصابات كورونا يوميا أثار الخوف في نفوس السياح

الحكومة تستوفي 25 إلى 3000 دينار بدل رسوم خدمات جمركية - تفاصيل

الحكومة توافق على إعلان تأسيس 3 أحزاب جديدة

إرادتان ملكيتان بتعيين خريس ودوجان

الأربعاء، 16-02-2022 01:02 م

البرلمان الكويتي يجدد الثقة في وزير الخارجية بعد استجوابه

علم-الكويت-2-660x330


الوكيل الإخباري-جدد البرلمان الكويتي مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، الثقة في وزير الخارجية الكويتي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بعد استجوابه.

وقالت وكالة أنباء "كونا" إن المحمد الصباح حصل على ثقة غالبية أعضاء مجلس الأمة في التصويت الذي جرى في جلسة خاصة اليوم الأربعاء بعد استجوابه من النائب المعارض شعيب المويزري قبل نحو أسبوع.

اضافة اعلان


وجاء استجواب وزير الخارجية الكويتي حول عدة اتهامات أهمها "تبديد وهدر المال العام ومخالفة القوانين، والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية واخفاق الوزير في أداء واجباته"، وهي الاتهامات التي نفاها الوزير كافة.


وصوت 23 نائبا لصالح الوزير مقابل 21 آخرين صوتوا ضده، في حين يتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوت ضده أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، إذ لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم رغم أنهم جميعا يعتبرون نوابا في البرلمان.

 

وتنص المادة 101 من الدستور الكويتي على مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وأنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".

ورفع رئيس مجلس الأمة، مرزوق علي الغانم، جلسة المجلس الخاصة بعد الانتهاء من مناقشة طلب طرح الثقة بوزير الخارجية.


يذكر أن هذا هو ثاني اختبار لمدى صمود الحكومة، التي تشكلت نهاية ديسمبر/ كانون الأول بمشاركة أربعة نواب منهم ثلاثة من المعارضة، إذ تمكن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ حمد جابر العلي الصباح، من اجتياز اختبار مماثل في 26 يناير/ كانون الثاني وحصل على ثقة مجلس الأمة بعد استجوابه من أحد النواب.

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_ebd221aa0f6a441c73ff3f2059abab22

الخارجية الأمريكية: واشنطن ستؤيد أي قرار أوكراني بخصوص العضوية في الناتو

thumbs_b_c_b0a298064dc5cfecc66aae39bb5a95f7

السودان.. مجلس السيادة يدعو الأمم المتحدة لمواصلة المشاورات السياسية

620cf963423604212a14fdea

العراق.. احباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية

image1170x530cropped

رئيس وزراء أوكرانيا يرفض إجلاء الحكومة عن كييف

resized_289b2-085ef134russiaspermanentrepresentativetotheeuvladimirchizhov

ممثل روسيا بالاتحاد الأوروبي: لن يكون هناك غزو لأوكرانيا اليوم

1013450968_0_190_3500_2159_600x0_80_0_0_d7bb3b6f3c3a79021acc9033efec2a77

أوكرانيا تنشر دباباتها بالقرب من خط التماس في دونباس

أخبار متعلقة
114254-01-08-1000x600

وصول أول دفعة من التعزيزات العسكرية الأمريكية إلى رومانيا