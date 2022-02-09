وصول أول دفعة من التعزيزات العسكرية الأمريكية إلى رومانيا

الوكيل الإخباري-وصلت أول دفعة من التعزيزات العسكرية الأمريكية إلى رومانيا بهدف توفر مزيد من الدعم لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

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ونشرت وسائل إعلام في البلاد، الأربعاء، مقاطع مصورة تظهر تحرك التعزيزات والقوات الأمريكية إلى رومانيا، قادمة من ألمانيا.



ونقل موقع "إكس بولتان" الأوروبي (مقره بريطانيا) عن وزير الدفاع الروماني فاسيلي دينكو، قوله إن الدفعة الأولى من القوات الأمريكية التي تعزز من قدرات حلفاء الناتو على الجانب الشرقي بعد حشد عسكري روسي على حدود أوكرانيا "وصلت إلى رومانيا انطلاقا من مساء السبت".



وقال دينكو للصحفيين إن أول 100 جندي أمريكي "موجودون في رومانيا لتقديم الخدمات اللوجستية".



وقررت الولايات المتحدة إرسال ما يقرب من ثلاثة آلاف جندي إضافي إلى بولندا ورومانيا لحماية أوروبا الشرقية من التداعيات المحتملة للأزمة بين روسيا وأوكرانيا.



وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في وقت سابق، إنها ستنقل قوة من سرب "سترايكر" قوامها نحو ألف جندي من فيلسيك بألمانيا إلى رومانيا.



ومؤخرا، وجهت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوما على أوكرانيا.



وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.

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