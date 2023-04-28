البرهان يرفض لقاء حميدتي

الوكيل الاخباري - قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الجمعة، إنه لا يمكن الجلوس مع قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي"، لأنه يقود "تمردا ويجب إنهاؤه".



جاء ذلك في مقابلة للبرهان، وهو رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مع قناة "الحرة" الأمريكية، في ظل الاشتباكات المسلحة بين الجيش و"الدعم السريع".



وصرح البرهان خلال المقابلة، بأنه "لا يمكن الجلوس مع قائد مليشيا (في إشارة لحميدتي) لأنه يقود تمردا ويجب حسمه".

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