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الثلاثاء، 18-04-2023 10:22 ص

البطالة في بريطانيا ترتفع إلى 3.8% في شباط

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الوكيل الإخباري - ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 3.8% في شباط الماضي مقابل 3.7% المتوقعة حسبما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية.

وحسب المكتب، ارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.2% ليصل إلى 75.8% في الأشهر الثلاثة المقبلة، وانخفض العدد التقديري للوظائف الشاغرة بمقدار 47 ألف وظيفة في الربع الأول من العام للفترة التاسعة على التوالي. 

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وارتفع متوسط الدخل الأسبوعي بنسبة 6.6%، بينما ارتفع عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم إلى حوالي 31 ألف في شباط الماضي عن قراءة الشهر السابق كانون ثاني.


وقال دارين مورغان، الإحصائي في مكتب الإحصاء الوطني: "الأجور مستمرة في النمو بشكل أبطأ من الأسعار، لذلك لا تزال الأرباح تتراجع بالقيمة، على الرغم من أن الفجوة بين نمو أرباح القطاعين العام والخاص لا تزال تتقلص".

 

RT

 




 

 


 

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