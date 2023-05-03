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الأربعاء، 03-05-2023 09:42 ص

البيت الأبيض: بايدن لن يتفاوض حول سقف الدين مع الجمهوريين

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الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم الرئيس الأميركي كارين جان بيار، مساء أمس الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن لن "يتفاوض" مع الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين، وهو الأمر الذي يتعين على الكونغرس الأميركي أن يقرره لتفادي تخلف الولايات المتحدة عن السداد.

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وبحسب واشنطن تايمز ، أضافت بيار "هذه ليست قضية سنتفاوض بشأنها"، معتبرة أن المعارضة الجمهورية يجب أن تقر هذه الزيادة في سقف الدين "من دون شروط".


فيما سيجتمع الرئيس الأميركي في 9 أيار مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي حتى تتفادى الولايات المتحدة وضعًا تكون فيه غير قادرة على الوفاء بدفع ديونها في مواعيدها.


وبدون رفع سقف الدين، يمكن أن تنفد أموال الحكومة الفدرالية وتتخلف عن سداد الديون اعتبارًا من الأول من حزيران، وفقًا لوزيرة الخزانة جانيت يلين.


وأوضحت بيار أن بايدن على استعداد لمناقشة "عملية منفصلة حول خفض الميزانية" لكن قضية سقف الديون ستكون بمنأى عن ذلك.

 




 

 


 

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