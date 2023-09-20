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الأربعاء، 20-09-2023 06:10 م

البيت الأبيض: واشنطن "لا تتوانى" عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة

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الوكيل الاخباري- قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، في حديث لشبكة "سكاي نيوز" إن الولايات المتحدة "لا تتخلف أبدا" عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأضاف كيربي ردا على سؤال مفاده بأن "الولايات المتحدة متباطئة بالإمداد لكييف التي اضطرت إلى انتظار الدبابات لعدة أشهر، وعدم تسلمها لغاية الآن مقاتلاتF-16"، "لا تلكؤ من قبلنا بإمدادات كييف بالأسلحة أنا أختلف بشدة مع هذا الطرح".

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وشدد أن القوات الأوكرانية تلقت كل ما طلبته لتنفيذ الهجوم.

وكان كيربي قد صرح في وقت سابق بأن  الولايات المتحدة لا ترى إمكانية لإنهاء النزاع في أوكرانيا في الوقت الحالي بشروط ترضي واشنطن.

 




 

 


 

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