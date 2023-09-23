التجارة المصرية تعلن موعد تنفيذ قرار حظر تصدير البصل

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، بحسب لقرار مجلس الوزراء.



وذكر المركز الإعلامي لوزارة التجارة المصرية أنه لم يتم إلغاء موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي على حظر تصدير البصل، ولكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.

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تجدر الإشارة إلى أن البصل المصري كان على مدار سنوات عديدة محور تجاذب حيث تعرض في العديد من المرات لوقف التصدير أو لمنع دخوله إلى أسواق بعض الدول.



وفي مايو 2019، أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري آنذاك عز الدين أبو ستيت، أن الرياض رفعت الحظر المفروض على استيراد البصل المصري، بعد مفاوضات بين الحجر الزراعي المصري والجانب السعودي.