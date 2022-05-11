الأربعاء 11-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تربية بصيرا تنظم سباق اختراق الضاحية

ورشة عن المسح الاستقصائي لتحديات الزراعة في عجلون

الاحتلال يطلق النار على فلسطيني في القدس

التحالف الدولي بالعراق يسقط طائرة ملغمة فوق قاعدة سبايكر

البرلمان العربي يدين اغتيال الصحفية أبو عاقلة

العمل: اجتماعان مع المقاولين الأسبوع المقبل حول تشغيل الأردنيين

الضمان يدعو المنشآت للاستفادة من برنامج بادر

تصريح صحفي صادر عن حزب الائتلاف الوطني حول اغتيال أبو عاقلة

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره التنزاني

الملك يلتقي لجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب الأميركي

الأربعاء، 11-05-2022 07:32 م

التحالف الدولي بالعراق يسقط طائرة ملغمة فوق قاعدة سبايكر

520221174930568912417


الوكيل الاخباري - أكد مصدر أمني عراقي، الاربعاء، أن قوات التحالف الدولي بالعراق، اسقطت طائرة مفخخة تحلق فوق قاعدة جوية بصلاح الدين شمال العراق.

وقال مصدر بالشرطة العراقية، اليوم، إن التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة، تمكن من اسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق فوق قاعدة سبايكر الجوية في صلاح الدين 180 كلم شمال بغداد، مضيفا أن الطائرة كانت تحمل قنابل متفجرة في محاولة منها لقصف القاعدة التي يتوقع فيها مستشارون أميركيون.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

البرلمان العربي يدين اغتيال الصحفية أبو عاقلة

wwww

واشنطن عن استشهاد أبو عاقلة: إهانة لحرية الإعلام

50167fdc6

مؤتمر بروكسل: 6.7 مليار دولار للاجئين السوريين والدول المستضيفة

627b70c24c59b76ee81c29a9

الجامعة العربية تدين مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وتطالب بمساءلة دولية

627b70a14c59b76ee81c29a4

احتجاجات لأساتذة وطلبة الجامعات في العراق

20211106_1636210158-846

بدء تطبيق قانون منع تجديد إقامات الوافدين بدون تأمين صحي غدا في قطر

أخبار متعلقة
320223113110921287215

تركيا: مصرع شخصين إثر سقوط طائرة تدريب بولاية بورصة

f

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية شمالي بغداد

19_2018-636606103793168147-316

مقتل 6 بتحطم طائرة في شارع مزدحم في هايتي

wwww

العراق : انفجار طائرة مسيرة وسط بغداد

1

انفجار مستودع ذخيرة في جنوب لبنان