التحالف الدولي بالعراق يسقط طائرة ملغمة فوق قاعدة سبايكر

الوكيل الاخباري - أكد مصدر أمني عراقي، الاربعاء، أن قوات التحالف الدولي بالعراق، اسقطت طائرة مفخخة تحلق فوق قاعدة جوية بصلاح الدين شمال العراق.



وقال مصدر بالشرطة العراقية، اليوم، إن التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة، تمكن من اسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق فوق قاعدة سبايكر الجوية في صلاح الدين 180 كلم شمال بغداد، مضيفا أن الطائرة كانت تحمل قنابل متفجرة في محاولة منها لقصف القاعدة التي يتوقع فيها مستشارون أميركيون.

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