التحالف العربي : إحباط هجوم جوي جديد من الحوثيين على السعودية

الوكيل الإخباري - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباط هجوم جوي جديد شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على المملكة العربية السعودية اليوم السبت.

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وذكر التحالف أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما "أنصار الله" باتجاه السعودية ، منددا بـ" استمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية".



ولم يعلن الحوثيون اليوم عن شنهم هجمات جديدة على السعودية.

المصدر : روسيا اليوم

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