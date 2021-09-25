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السبت، 25-09-2021 02:13 م

التحالف العربي : إحباط هجوم جوي جديد من الحوثيين على السعودية

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الوكيل الإخباري - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباط هجوم جوي جديد شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على المملكة العربية السعودية اليوم السبت.

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وذكر التحالف أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما "أنصار الله" باتجاه السعودية ، منددا بـ" استمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية".


ولم يعلن الحوثيون اليوم عن شنهم هجمات جديدة على السعودية.

 

 المصدر : روسيا اليوم 

 

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