الجامعة العربية تؤكد ضرورة مواجهة التحديات المعيقة للتنمية بمناطق النزاع

الوكيل الاخباري - أكدت الجامعة العربية ضرورة تحديد ومواجهة التحديات الناشئة الجديدة التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية.



جاء ذلك في كلمة مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية وزير مفوض ندى العجيزي خلال الاجتماع الأول للجنة الفرعية "لذوي العلاقة المتعددين لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية"، والذي عقدته الجامعة ممثلة بإدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، بالقاهرة حضوريا، ومشاركة 13 دولة عربية، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

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