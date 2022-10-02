الجامعة العربية تحذر من تداعيات عدم تمديد الهدنة في اليمن

الوكيل الإخباري - أكدت الجامعة العربية أن الوضع الإنساني الخطير في اليمن يمثل أولوية عاجلة، وأن إنهاء الهدنة سوف يعيد الأزمة إلى الخلف.

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وعبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان اليوم الأحد، عن قلقه بسبب عدم تمديد الهدنة في اليمن، والتي ينتهي موعدها اليوم.



ودعا أبو الغيط الطرف الحوثي إلى إعلاء مصلحة اليمن والانخراط بإيجابية مع الجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية، بهدف تخفيف حدة الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني، وتمكينه من حقه الطبيعي في الحياة والتنقل بحرية فوق أرضه.

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