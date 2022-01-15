الجامعة العربية تدين احتجاز السفينة الإماراتية باليمن

الوكيل الاخباري - دانت الجامعة العربية احتجاز السفينة الاماراتية روابي وطاقمها، من قبل الحوثيين من امام السواحل اليمنية، معتبرة هذا العمل من أعمال القرصنة البحرية.



ونقل مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، عن الأمين العام أحمد أبو الغيط، قوله: "إن الاستيلاء على السفينة يُعد تصعيداً خطيراً من جانب الحوثيين، وأنه ليس موجهاً ضد دولة بعينها وإنما ينتهك مبدأ حرية الملاحة الثابت في القانون الدولي وقانون البحار، بما قد يؤثر على مصالح العديد من الدول ويُهدد حركة التجارة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم".

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