منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة: أوضاع إنسانية وصحية كارثية في غزة

وقالت منظمة الصحة العالمية إن نحو 16,500 مريض في قطاع غزة ما زالوا بانتظار إجلائهم للعلاج في الخارج، مؤكدة أن إمداداتها الطبية جاهزة على الحدود، لكنها لا تزال عاجزة عن الدخول بسبب إغلاق المعابر.
ودعت المنظمة إلى إعادة فتح معبر رفح وجميع المعابر بشكل عاجل، مشددة على أن معبر رفح يمثل منفذًا حيويًا للإخلاءات الطبية ومدخلًا أساسيًا للإمدادات الصحية إلى غزة، وطالبت بتمكين تدفق المساعدات دون عوائق واستقبال مزيد من الدول للمرضى لتلقي العلاج.
من جهته، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن مئات آلاف العائلات في قطاع غزة تواجه بداية الشتاء دون وسائل حماية أو مأوى آمن، مشيرًا إلى أن 4% فقط من الأراضي الزراعية في القطاع ما تزال صالحة ويمكن الوصول إليها، في ظل الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي المستمر.
