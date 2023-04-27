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الخميس، 27-04-2023 03:18 م

الجامعة العربية ترحب بقرار النرويج حظر استيراد المنتجات الإسرائيلية

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الوكيل الإخباري- رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقرار الحكومة النرويجية حظر استيراد السلع والخدمات التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية.

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وقالت الأمانة العامة في بيان صحفي، إن القرار جاء استكمالا لقرارها الإيجابي في حزيران وتموز 2022 الذي أعلنت خلاله وجوب وضع علامة "وسم" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان اتساقا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس حقوق الإنسان الداعية إلى مقاطعة تلك الشركات والمنتجات الاستيطانية.


وطالب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، دول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الاحتلال ومستوطناته الاستعمارية، لما يشكله الاستيطان من مخالفة جسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.


ودعا أبو علي إلى التصدي للمخططات والممارسات الاستيطانية العدوانية العنصرية، والعمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق مبادئ القانون الدولي في إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في الحرية والاستقلال.

 




 

 


 

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