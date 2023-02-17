الجامعة العربية تشارك في الدورة 36 للقمة الأفريقية

الوكيل الإخباري - تشارك الجامعة العربية في أعمال الدورة 36 للقمة الإفريقية التي ستعقد غدا وبعد غد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا تحت شعار تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي، إنه من المقرر أن يلقي أبو الغيط كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للقمة تتناول مواقف الجامعة العربية لعدد من القضايا المشتركة ذات الأولوية للجانبين العربي والإفريقي، والتأكيد على أهمية العلاقة المؤسسية المتجذرة بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي.



وأضاف رشدي، أن هذه المشاركة تأتي تلبية لدعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وهو تقليد متبع في القمم العربية والإفريقية، حيث تدعو كل منظمة نظيرتها لمخاطبة القمة السنوية، وذلك في إطار السعي لتطوير التعاون والتواصل بين الجامعة والاتحاد بما ينعكس إيجابياً على المصالح العربية والإفريقية.



ومن المقرر أن يعقد الأمين العام على هامش مشاركته في أعمال القمة العديد من اللقاءات الثنائية مع المسؤولين الأفارقة والعرب المشاركين في القمة.



بترا