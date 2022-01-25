الجامعة العربية: تضامن الدول العربية المنجاة لمواجهة التهديدات الاقليمية والدولية

الوكيل الإخباري-اكدت الجامعة العربية أن تضامن الدول العربية هو المنجاة الوحيدة في مواجهة التهديدات الاقليمية والدولية.

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واوضحت الجامعة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الأمين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط عرض خلال محاضرة أمام كلية الدفاع الوطني بعنوان " المتغيرات الإقليمية والدولية وأثرها على العمل العربي المشترك"، خلفية تشكيل النظام الدولي الحالي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وملامحه الرئيسة التي تشكلت علي مدار العقود الماضية.



وركز ابو الغيط خلال المحاضرة على أهم القضايا الشاملة التي تضرب العالم والمنطقة، ومنها على سبيل المثال قضايا تغير المناخ والإرهاب وغيرها من القضايا التي تستحوذ على الاهتمام الدولي العام وتستلزم تضافر الجهود الدولية وتعاون الجميع في مواجهتها. واشار إلى أن الإقليم العربي يشهد في هذا السياق تحديات متعددة يتعين علي الدول العربية مواجهتها والتغلب عليها من خلال العمل العربي الجماعي، وهي تحديات تتمثل في بعض المسائل الامنية والمشكلات التي تصدرها دول الجوار العربي في الاساس، ومواجهة الصراعات والتجاذبات والمشكلات الداخلية. جاء ذلك في ختام زيارة ابو الغيط الى سلطنة عمان، التي يتوجه في اعقابها الى الرياض ليترأس اللجنة العليا لتنسيق العمل العربي المشترك، غدا الاربعاء، وهي اللجنة التي يترأسها الامين العام وتعقد اجتماعاتها بشكل نصف سنوي لمتابعة اهداف وآليات عمل منظومة الجامعة العربية بمجملها.

بترا