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الثلاثاء، 23-04-2024 08:35 ص

الجامعة العربية تعقد دورة غير عادية غدا بناء على طلب فلسطين

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الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة الدول العربية عن عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا غدا الأربعاء بناء على طلب من دولة فلسطين.

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وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إن الاجتماع يأتي لبحث استمرار الجرائم الإسرائيلية على غزة وتداعيات الفيتو الأميركي في مجلس الأمن ضد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.


وأضاف أن الاجتماع سيبحث بناء على طلب فلسطين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.


كما سيستمع المجلس لإحاطة من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز التي التقت الأمين العام لجامعة الدول العربية أول من أمس.


 




 

 


 

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