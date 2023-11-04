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السبت، 04-11-2023 01:39 م

الجيش الباكستاني يعلن تصفية 9 مسلحين وإحباط هجوم على قاعدة جوية في البنجاب

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الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الباكستاني أن مجموعة من المسلحين استهدفت قاعدة جوية تدريبية في إقليم البنجاب بشرق البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وقتل جميع المهاجمين التسعة.

وقال بيان عسكري إن "الرد السريع والفعال" للقوات أحبط الهجوم على قاعدة ميانوالي الجوية للتدريب، وحافظ على سلامة أفرادها وأصولها، على الرغم من تضرر ثلاث طائرات متوقفة عن الطيران وتدمير ناقلة وقود في الهجوم.

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وقتلت القوات ثلاثة مهاجمين أثناء دخولهم القاعدة، وحاصرت ثلاثة آخرين وقتلتهم بالرصاص في تبادل لإطلاق النار. وأضاف الجيش أن المهاجمين الثلاثة المتبقين الذين كانوا مختبئين قتلوا خلال عملية لتطهير المنطقة.


يأتي الهجوم بعد يوم على مقتل 14 جنديا في كمين استهدف قافلة عسكرية في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، وأمس الجمعة أيضا، أدى هجوم بالقنابل والأسلحة النارية على سيارة تقل الشرطة إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.


لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور عن هجوم السبت على القاعدة الجوية، لكن من المرجح أن تتجه الشكوك نحو حركة "طالبان" الباكستانية، التي كثفت هجماتها على قوات الأمن منذ عام 2022.

 

RT

 




 

 


 

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