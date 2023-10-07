الدفاع الروسية: تحييد 600 جندي أوكراني وإسقاط طائرة حربية و38 مسيرة خلال يوم

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن الخسائر الأوكرانية خلال اليوم الماضي شملت نحو 600 فرد، فيما أسقط الجيش الروسي طائرة "سو-25" أوكرانية في زابوروجيه و38 مسيرة في مناطق متفرقة.



جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى التي تضمنها:

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صد 5 هجمات مضادة على محور كوبيانسك ومقتل أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا هناك



خسائر القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان تتجاوز 65 جنديا



صد 3 هجمات على محور دونيتسك وخسائر العدو هناك تصل إلى 190 بين قتيل وجريح



صد 3 هجمات على محور جنوب دونيتسك وسقوط نحو 225 عسكريا أوكرانيا بين قتيل وجريح



القضاء على نحو 50 جنديا أوكرانيا على محور زابوروجيه



في اتجاه خيرسون، مقتل ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا وتحييد مجموعتين للتخريب والاستطلاع على محور خيرسون



تدمير مستودع للمواد العسكرية التقنية قرب مدينة إليتشوفسك بمقاطعة أوديسا، ومستودع ذخيرة في مقاطعة خاركوف

تدمير مستودعات وقود لسلاح الجو الأوكراني في مطاري "أوزيرنويه" قرب مدينة جيتومير و"ميرغورود" في مقاطعة بولتافا



إصابة مستودعات لأسلحة الطيران في مقاطعة تشيركاسي



اعتراض 7 صواريخ من نظام HIMARS و4 صواريخ مضادة للرادار أمريكية الصنع من طراز HARM.

RT