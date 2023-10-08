حزب الله اللبناني: استهدفنا 3 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

الوكيل الإخباري - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أنه استهدف 3 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.



وقال الحزب في بيان: "على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة وتضامنا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر، قامت مجموعات "الشهيد القائد الحاج عماد مغنية" في المقاومة الإسلامية صباح هذا اليوم الأحد الموافق 8 تشرين الأول 2023، بالهجوم على ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وهي: موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".

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وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلن اليوم الأحد، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق لبنانية أطلقت منها قذائف باتجاه إسرائيل مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "هاجمنا بطائرة مسيرة البنية التحتية لحزب الله في مزارع شبعا".



من جهتها أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت بأن الجيش دمّر خيمة "حزب الله" التي نصبها قبل بضعة أشهر في "جبل دوف".

RT