مجهول يهدد بتفجير نفسه وسط وارسو

الوكيل الإخباري - أفاد موقع Wirtualna Polska البولندي بأن مجهولا تسلق النصب التذكاري لضحايا كارثة سمولينسك الجوية وسط العاصمة البولندية وارسو، ويهدد بتفجير نفسه.



ونقل الموقع عن أحد شهود العيان قوله: "لديه شيء يشبه العبوة الناسفة عند قدميه، وفي يديه فتيل".

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وقامت الشرطة بتطويق مكان الحادث.



وقال المتحدث باسم الشرطة سيلفستر مارتشاك: "يتواجد الشرطة في مكان الحادث، بمن فيهم فريق مكافحة الإرهاب والمفاوضون. تم تحديد منطقة أمنية تغطي ساحة بيلسودسكي بأكملها والشوارع المحيطة بها".



ووقعت كارثة سمولينسك الجوية في 10 أبريل 2010 وأودت بأرواح 96 شخصا معظمهم أعضاء وفد رسمي بولندي برئاسة رئيس الجمهورية ليخ كاتشينسكي كانوا في طريقهم إلى قرية كاتين في مقاطعة سمولينسك الروسية.



وفي ظروف ضعف الرؤية قرر الطيارون الهبوط، حيث سقطت الطائرة على بعد أمتار من مدرج مطار سمولينسك-سيفيرني.

RT