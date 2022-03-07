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الإثنين، 07-03-2022 08:49 ص

الجيش الروسي يعلن عن تهدئة لخروج المدنيين من مدن أوكرانية

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نظام تهدئة من الساعة 10:00 صباحا وفتح ممرات إنسانية من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي، بناء على طلب الرئيس الفرنسي من الرئيس الروسي.

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وجاء في بيان الوزارة: "بناء على طلب الرئيس ماكرون من الرئيس بوتين، نعلن فرض نظام وقف إطلاق النار (نظام التهدئة) بعد الساعة 10:00 صباحا وافتتاح ممرات إنسانية من كييف، ماريوبول، خاركوف، سومي".


ودعا البيان الجانب الأوكراني للالتزام بالشروط: "نطالب الجانب الأوكراني باستيفاء والالتزام بشروط إنشاء الممرات الإنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب.. محاولة كييف اتهام روسيا بعدم الالتزام وإفشال العمليات الإنسانية هذه المرة سيكون بلا جدوى، وستتم متابعة مراقبة سير العملية الإنسانية بمساعدة الطائرات المسيرة".


وأوضح البيان أن المعلومات المتعلقة "بإنشاء ممرات إنسانية في أوكرانيا" يتم نقلها إلى الهياكل المهنية للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى.


وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا في حال "التطبيق غير المشروط للمطالب الروسية المعروفة".

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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