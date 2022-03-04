الجمعة 04-03-2022
الوكيل الاخباري

القبض على شخص حطم زجاج مركبات في ابو نصير

عجلون: ورشة توصي بتعزيز التوعية المجتمعية لتلقي لقاح كورونا

اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي الجمعة حول أوكرانيا

روسيا: مستمرون في العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها

توقيف صاحب مزرعة في دبين ومالك حفارة اسبوعا

الجيش يقتل مهرب ويدمر الية حاولت التسلل من سوريا إلى الأردن

قطر: تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا

موسكو: واشنطن على علم بخطط كييف لإنتاج أسلحة نووية لكنها لم تتدخل

ارتفاع أسعار النفط عالميا

صناعة العقبة: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي 18 شهرا

الجمعة، 04-03-2022 02:40 م

الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 1812 منشأة عسكرية خلال العملية في أوكرانيا

6221dbc34236043ccb1ee44d


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن القوات المسلحة دمرت خلال العملية الجارية حاليا في أوكرانيا 1812 منشأة عسكرية.

اضافة اعلان

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف، في تصريح، إن القوات المسلحة الروسية تواصل توجيه ضربات للمنشآت العسكرية الأوكرانية.


وأوضح أن من بين الأهداف التي تم تدميرها "65 مركز قيادة ومراكز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و56 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات من طراز إس-300، و""بوك إم-1، و59 محطة رادار".


وتم استهداف كذلك 49 طائرة على الأرض و13 طائرة في الجو، و 635 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و67 صاروخا لإطلاق الصواريخ، و252 مدفعية ميدانية ومدفع هاون، و 442 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، فضلا عن 54 طائرة مسيرة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202241415885117017

اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي الجمعة حول أوكرانيا

320223195547564998417

روسيا: مستمرون في العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها

359454_48_1646396750

موسكو: واشنطن على علم بخطط كييف لإنتاج أسلحة نووية لكنها لم تتدخل

19_2022-637820028560277833-27

بيلاروس تعزز دفاعاتها الجوية على كامل حدودها

main_image62222396111d8

الناتو يرفض إقامة منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا

image (10)

الكرملين: موسكو تنتظر رد أوكرانيا بعد المحادثات

أخبار متعلقة
main_image621799d36136a

روسيا: تدمير 11 قاعدة جوية بأوكرانيا

59f4677495a59779388b4567

الرئيس الأوكراني: مستعدون لأي هجوم مفاجئ من روسيا

المواجهة-الروسية-الغربية-على-حدود-أوكرانيا

طبول الحرب تُقرع.. سيناريوهات غزو روسيا لأوكرانيا واحتمالات التدخل النووي

17590456_401

وزير الخارجية الأمريكي: غزو روسيا لأوكرانيا يمكن أن يبدأ "في أي وقت"

6205af6f21cdf

بايدن يدعو الأمريكيين إلى مغادرة أوكرانيا مع تصاعد المخاوف من غزو روسي

172987Image1

أمريكا: أكثر من 100 ألف عسكري روسي على حدوديْ أوكرانيا وبيلاروسيا