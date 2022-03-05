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السبت، 05-03-2022 10:21 ص

الدفاع الروسية تعلن وقف إطلاق النار لفتح ممرات لخروج مدنيين من أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن نظام تهدئة من جانبها يبدأ الساعة العاشرة صباحا، وذلك لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من أوكرانيا.

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وقالت وزارة الدفاع للصحفيين إن "الجانب الروسي يعلن اليوم 5 اذار من الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو، يبدأ نظام تهدئة وفتح ممرات إنسانية أمام خروج المدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا الاوكرانيتين.


وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه تم الاتفاق مع الجانب الأوكراني على ممرات إنسانية، والطرق التي سيخرج منها المدنيون.

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