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الخارجية ترد على استخدام 200 أردني دروعاً بشرية في أوكرانيا

السبت، 05-03-2022 04:01 م

سكاي نيوز نقلاً عن الدفاع الروسية: 200 أردني و40 مصرياً يستخدمون دروعاً بشرية في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - نقلت وكالة سكاي نيوز، عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية تحتجز أكثر من 5 آلاف أجنبي من بينهم عرب، و تستغلهم دروعا بشرية، في إطار الحرب الدائرة بين الطرفين.

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وأوضحت الوزارة في بيان: "تحتجز الكتائب القومية الأوكرانية أكثر من 5 آلاف أجنبي وتستغلهم دروعا بشرية، منوهة إلى أنه بين المحتجزين في خاركيف (شرقي أوكرانيا) 200 طالب اردني، و40 مصريا و 1500 طالب هندي، و15 من فيتنام.

وأكدت الوزارة كذلك على رفض سلطات كييف مقترحا روسيا بإقامة ممرات إنسانية في خاركيف وسومي، مشيرة إلى منع المدنيين من الخروج من المدينتين.

 

ومن جهة أخرى، اتهمت أوكرانيا روسيا بالتسبب في وقف عمليات إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول جنوب شرقي البلاد.

 

 

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