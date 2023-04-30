الجيش السوداني يوافق على تمديد جديد للهدنة لمدة 72 ساعة

الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية موافقتها على تمديد الهدنة للمرة الثانية ولمدة 72 ساعة عبر بيانها اليوم بناء على الوساطة الأميركية السعودية شريطة أن يلتزم الطرف الأخر بمتطلبات الهدنة، حسب نص البيان الذي نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا) .



وأضاف البيان، على الرغم من رصدنا لنوايا المتمردين بمحاولة الهجوم على بعض المواقع إلا أننا نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة مع جاهزيتنا التامة للتعامل مع أي خروقات.

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