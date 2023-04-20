الجامعة العربية توجه نداء إنسانيا لوقف إطلاق النار بالسودان

الوكيل الاخباري - ناشدت الجامعة العربية الأخوة في السودان من القوات المسلحة والدعم السريع باسم العروبة والإسلام والإنسانية أن يُعلنوا وقفاً لإطلاق النار في أيام العيد وبما يسمح للسكان بالتقاط الأنفاس وبالتعامل مع الحالات الإنسانية الحرجة والعاجلة.



وقال أمين عام جامعة الدول العربية احمد أبو الغيط " لتكن أيام العيد هدنة يتوقف فيها إطلاق النار من الطرفين، على نحو شامل وكامل وبما يسمح للناس بالتزود بالطعام وللمرضى بالحصول على الدواء.

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