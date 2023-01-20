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الجمعة، 20-01-2023 07:43 م

الجيش الصومالي يقتل نحو 100 مسلح في اشتباكات وسط البلاد

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الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الوطني الصومالي اليوم الجمعة، مقتل نحو 100 مسلح، وإصابة العشرات من عناصر مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي عقب هجوم شنته عناصر المليشيا على مدينة "غلعد" بولاية غلمدغ وسط الصومال.

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ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن مسؤولين عسكريين قولهم، إن العمليات العسكرية جاءت عقب هجوم مباغت قامت به العناصر الإرهابية ضد مدينة "غلعد"، وتصدت له قوات الجيش وألحقت خسائر فادحة في صفوف الإرهابيين كما صادرت معداتهم العسكرية.


وأوضح المسؤولون، أن سبعة جنود من الجيش بينهم ضابط قتلوا خلال العملية العسكرية ضد المتمردين.


وتعتبر مدينة " غلعد" من بين ثلاث مدن استراتيجية، استعادها الجيش الصومالي بداية هذا الأسبوع من أيدي حركة الشباب.


بترا

 




 

 


 

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