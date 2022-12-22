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الخميس، 22-12-2022 02:18 م

سلطات غواتيمالا تضبط 950 كيلو غراما من الكوكايين

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الوكيل الإخباري - ضبطت السلطات الغواتيمالية 950 كيلو غراماً من الكوكايين أمس الأربعاء، نتيجة اعتراضها طائرة صغيرة في جنوب البلاد في عملية أصيب خلالها خمسة جنود بجروح طفيفة.

وأوضح الناطق باسم الجيش الكولونيل روبن تيليس، في تصريح صحفي، أنّ الطائرة كانت متوقفة في مهبط طائرات سري قرب أحد الشواطئ على بعد 150 كيلومتراً جنوب العاصمة غواتيمالا سيتي.

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وجرت عملية الاعتراض بمساندة عناصر من الجيش.


وأشار تيليس إلى أنّ الجيش دخل في مواجهة مسلحة مع "مدنيين مجهولين" أصيب خلالها خمسة جنود بـ"جروح طفيفة".


وأوضحت النيابة العامة في تغريدة أنّ السلطات تقدّر أنّ الشحنة المضبوطة تحوي 950 كيلو غراماً من الكوكايين.


وعُثر في الموقع على ثلاثة قوارب وخمسة مسدسات ومجموعة من الذخائر، من دون الإبلاغ عن توقيفات.


وعام 2021، ضبطت قوات مكافحة المخدرات في غواتيمالا أكثر بقليل من 11 طناً من الكوكايين، وهو رقم أدنى بـ20% عمّا سُجّل عام 2020، على ما ذكرت بيانات لوزارة الداخلية.


وتستخدم الكارتلات العالمية غواتيمالا وبقية دول أمريكا الوسطى كنقاط عبور للكوكايين نحو المكسيك والولايات المتحدة، بمساعدة مهربين محليين.


وتشير واشنطن إلى أنّ 90% من الكوكايين الذي يدخل أراضيها يمر عبر المكسيك وأمريكا الوسطى في طائرات أو قوارب أو غواصات.

 

البيان

 




 

 


 

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