تفجير جنوب الصومال يخلف 3 قتلى بصفوف المدنيين

الوكيل الإخباري - قُتل ثلاثة أشخاص، اليوم الأحد، في تفجير عبوة ناسفة في مديرية مهداي بمحافظة شبيلي الوسطى جنوب الصومال.

اضافة اعلان



واستهدف التفجير عربة "توك توك" ثلاثية الدفع، كانت تقل بعض المدنيين خلال عبورهم في المنطقة.



ويشتبه بأن حركة الشباب الإرهابية هي من زرعت العبوة في المنطقة، ضمن استهدافها العشوائي للمدنيين.



ولم تعلق السلطات الأمنية على التفجير، فيما وصلت قوات الأمن إلى موقع التفجير فور وقوع الحادث.



وقبل ثلاثة أيام، وقع تفجير آخر في نفس المنطقة، قتل على إثره 7 عسكريين، بعد زرع لغم أرضي في مركبة كانت تقلهم، وتبنت حركة الشباب الإرهابية المسؤولية عن الهجوم.

العين الإخبارية