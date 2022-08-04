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الخميس، 04-08-2022 07:14 ص

الجيش الصيني يعلن بدء مناورات حول تايوان

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الوكيل الإخباري - بدأت الصين تدريباتها العسكرية حول تايوان اليوم الخميس في أكبر مناورة يتم تنظيمها على الإطلاق في محيط الجزيرة، حسبما أعلنت القناة التلفزيونية الصينية الحكومية (سي سي تي في).

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وقالت القناة في رسالة نُشرت على شبكة ويبو للتواصل الاجتماعي، "التدريبات بدأت".


وتجري بكين مناورات عسكرية كبيرة اعتبارا من ظهر الخميس (04:00 ت غ) في عدد من المناطق حول تايوان عند طرق التجارة المزدحمة، بحسب وسائل الإعلام. 


وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" نقلا عن محللين عسكريين أن التدريبات ستجري على مدى "غير مسبوق" لأن الصواريخ ستحلق فوق تايوان للمرة الأولى: "هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها الجيش الصيني ذخيرة حية ونيران مدفعية بعيدة المدى فوق مضيق تايوان".


وفي إجراء احترازي لضمان السلامة، منعت إدارة الأمن البحري الصينية السفن من دخول المناطق المعنية.


وستجرى هذه التدريبات في سلسلة من المناطق التي تطوق تايوان وبعضها على بعد عشرين كيلومترا فقط عن الساحل التايواني، وستستمر حتى ظهر الأحد.


وقال مصدر عسكري صيني طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس "إذا اصطدمت القوات التايوانية عمدا (بالجيش الصيني) وأطلقت رصاصة عرضا، سيرد (الجيش الصيني) بقوة وسيكون على الجانب التايواني تحمل كل العواقب". 
وتؤكد بكين أن هذه التدريبات - وكذلك تدريبات أخرى محدودة بدأت في الأيام الأخيرة هي "إجراء ضروري وشرعي" بعد زيارة بيلوسي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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