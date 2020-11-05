الخميس 05-11-2020
الوكيل الاخباري

سلطة العقبة الخاصة تتوقف عن استقبال المراجعين اليوم

مدير مركز الحسين للسرطان يؤكد للوكيل : مستمرون في تقديم العلاج اثناء الحظر الشامل

الحموري للوكيل : 13 مستشفى تحوي 150 غرفة عناية مركزة و 100 جهاز تنفس لمرضى كورونا

نصائح وارشادات هامة من الدفاع المدني للتعامل مع الامطار الغزيرة

وزير التربية والتعليم للوكيل : الرسوب في المادة لا علاقة له بالدخول الى المنصة

دورات تدريبية متخصصة في الرقابة على الانتخابات

تعليق الدوام بمدرسة المدينة المنورة في الرمثا

إغلاق مبنى وزارة الخارجية بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا

اربد: 8 مخالفات لمنشآت وأشخاص لم يلتزموا بأوامر الدفاع

حريق مستودع في العقبة




الخميس، 05-11-2020 02:52 ص

الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية شمال شرق اليمن

82020201586207


الوكيل الاخباري - أعلن الجيش اليمني سيطرته على مواقع جديدة وصفها بالمهمة في شمال معسكر الخنجر الإستراتيجي شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

اضافة اعلان

وتفصيلاً قال قائد المحور الشمالي، قائد اللواء الأول، حرس الحدود في الجيش اليمني، العميد هيكل حنتف، إن وحدات من الجيش تمكنت من تحرير وتأمين مواقع خليف الأوعال، وشعب الدشيوان، وشعب الدقيقة، ذات الأهمية الإستراتيجية شمالي معسكر الخنجر، بعد معارك شرسة ضد ميليشيا الحوثي بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.


وأسفرت المعارك، وفقًا للقائد العسكري، عن مصرع العشرات من المسلحين الحوثيين إعطاب وتدمير عربات وآليات ومعدات قتالية تابعة لهم.

 

المصدر - سبق 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

مظاهرات سلمية في عدد من الولايات الامريكية

GettyImages-1229369047

تعرف على الولايات التي فاز بها ترامب و بايدن حتى الان

GettyImages-1256159689

جو بايدن على اعتاب البيت الابيض وولاية واحدة تحسم الرئاسة

مصر-سجن

إخلاء سبيل مئات الموقوفين في مصر

ترامب-1

ترامب: النتائج بدأت تتغير بشكل مفاجئ بعدما كنت متقدما

288895_36_1604494135

الصين تستنكر قرارا أمريكيا لبيع طائرات دون طيار لتايوان

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_2981d994becc913ccdb59624ff361bff

التحالف العربي يستهدف بغارات جوية مواقع لقوات الحوثي

5f988ca78a8bf

الجيش اليمني يكبد قوات الحوثي خسائر فادحة

92020162954685660893

الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية شمال البلاد

aef8ea18-9b0c-4cfc-98ea-03b8b9b8e658_16x9_1200x676

الجيش اليمني يكبد قوات الحوثي خسائر فادحة

201898952745DG

الجيش اليمني يوقع خسائر فادحة في صفوف ميليشيا الحوثي

19-06-20-381968700

الجيش اليمني يشن هجوماً واسعاً على مواقع الحوثي