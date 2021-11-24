الحكومة البريطانية تحض رعاياها على مغادرة إثيوبيا فورا

الوكيل الاخباري - حضّت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية الرعايا البريطانيين على مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت ممكن بسبب مخاطر اقتراب المعارك من العاصمة أديس ابابا.



وقالت وزيرة الدولة لشؤون أفريقيا في الخارجية فيكي فورد في بيان ، اليوم الأربعاء، إن الصراع في إثيوبيا يتدهور بسرعة، وقد نشهد في الأيام المقبلة اقتراب القتال من أديس أبابا، مما قد يحد بشدة من الخيارات المتاحة للمواطنين البريطانيين لمغادرة إثيوبيا.

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