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الثلاثاء، 24-08-2021 08:39 م

الحكومة العراقية تؤكد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد

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الوكيل الإخباري - أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد في العاشر من أكتوبر المقبل.

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وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد على عدم تنازل الحكومة العراقية عن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد".


ويأتي تأكيد حكومة مصطفى الكاظمي على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، بعد انتشار معلومات حول وجود مفاوضات سياسية لتأجيلها.


وقبل أسابيع أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من أكتوبر المقبل.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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