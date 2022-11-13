الأحد 13-11-2022
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الحكومة المصرية تعلق على الأنباء حول نفاد الأرز في الأسواق

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الأحد، 13-11-2022 02:18 م

الحكومة المصرية تعلق على الأنباء حول نفاد الأرز في الأسواق

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الوكيل الاخباري- أكدت الحكومة المصرية أنه لا يوجد أي عجز في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض في الأسواق والمنافذ التموينية، ونفت صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان


وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، إنه لا يوجد أي عجز في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض في الأسواق والمنافذ التموينية، نافيا صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن وجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء توافر الأرز الأبيض بسعر 10.5 جنيه للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، بينما يتراوح سعره في الأسواق "السلاسل التجارية - محلات السوبر ماركت - والميني ماركت" من 12 إلى 15 جنيها للكيلو معبأ، ومن 11 إلى 12 جنيها للكيلو السائب.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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