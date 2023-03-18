السبت 18-03-2023
الوكيل الاخباري

ليتوانيا تساعد أوكرانيا بسيارات مصادرة من المهربين

حملة طبية شاملة في العقبة

زيلينسكي يفرض عقوبات شخصية على الرئيس السوري بشار الأسد

انتهاء مناورات بحرية مشتركة لروسيا والصين وإيران في بحر العرب

الأشغال تعلن فتح غرف الطوارئ الأحد تزامنًا مع الظروف الجوية المتوقعة

مطالبة بتسريع صرف الرديات الضريبية للمصانع

إيران تحدد أول أيام شهر رمضان المبارك

قطاع الكهربائيات والإلكترونيات: الاقبال ليس بطموح ومستوى التجار بالرغم من العروض

فيديو.. نجاة طفلة من هجوم مجموعة من الكلاب الضالة في العقبة

حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

السبت، 18-03-2023 04:19 م

الحوثيون يتهمون السعودية بقصف منطقة حدودية والتسبب بمقتل شخصين وإصابة 5

6415a3834236045b736d6552


الوكيل الإخباري- أعلن "الحوثيون" عن "مقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 آخرين إثر قصف نسب للجيش السعودي على منطقة حدودية في محافظة صعدة شمال غربي اليمن".

وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة أنصار الله، اليوم السبت، إن "قتيلين وصلا إلى مستشفى رازح غربي صعدة الريفي إثر قصف مدفعي للعدو السعودي على مديرية شدا غربي اليمن الحدودية".

وأضاف أن "5 مدنيين أصيبوا بقصف مدفعي مماثل للعدو السعودي على المديرية الحدودية ذاتها، ونقلوا إلى مستشفى رازِّح الريفي".

وذكر أن "هجمات للطيران التجسسي التابع للعدو السعودي على منطقة الحجلة بمديرية رازِّح الحدودية". على حد تعبيره.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش السعودي أو التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6415bf594236045d9b769d97

ليتوانيا تساعد أوكرانيا بسيارات مصادرة من المهربين

6415b3914236045b736d6558

زيلينسكي يفرض عقوبات شخصية على الرئيس السوري بشار الأسد

6415afd94c59b75c1c345a58 (1)

انتهاء مناورات بحرية مشتركة لروسيا والصين وإيران في بحر العرب

64159c064c59b75c1c345a3e

إيران تحدد أول أيام شهر رمضان المبارك

6415ab8e4236040d450eee22

وزارة الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 350 جنديا أوكرانيا وإسقاط 9 مسيرات

6415a8cb4236040d450eee1f

الزبيدي يزور موسكو بعد دعوة رسمية من الحكومة الروسية