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الأربعاء، 06-12-2023 01:17 ص

الحوثيون يسمحون لطاقم سفينة غالاكسي ليدر الاتصال بأسرهم

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الوكيل الإخباري - قالت الشركة المالكة للسفينة التجارية غالاكسي ليدر، إن الحوثيون الذين احتجزوا السفينة في البحر الأحمر الشهر الماضي سمحوا لأفراد طاقمها "باتصال محدود" بأسرهم، بينما تضغط عدة دول من أجل إطلاق سراحهم.

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واحتجز الحوثيون السفينة التي ترفع علم جزر الباهاما يوم 19 نوفمبر واقتادوها إلى ميناء الحديدة في شمال اليمن.


وذكرت شركة غالاكسي ماريتايم أن أفراد طاقم السفينة يتكون من مواطنين من بلغاريا وأوكرانيا والفلبين والمكسيك ورومانيا، والسفينة تستأجرها شركة نيبون يوسن اليابانية.


وقالت الشركة المسجلة في جزيرة آيل أوف مان في بيان يظل أمن أفراد الطاقم وسلامتهم أولوية الملّاك والمديرين والاتصال المحدود المسموح لأفراد الطاقم وأسرهم به يشير إلى أن البحّارة يُعاملون بأفضل صورة يمكن توقعها في هذه الظروف.


 




 

 


 

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