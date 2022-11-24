الخارجية الإيطالية: هدفنا إتاحة الفرصة لأوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات

الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، أنتونيو تاغاني، إن هدف الحكومة الإيطالية ضمان إمكانية جلوس أوكرانيا إلى طاولة مفاوضات السلام.

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جاء ذلك في مقابلة نشرتها صحيفة "كورييري ديلا سيرا" في ميلانو اليوم الخميس، حيث تابع الوزير: "هدفنا هو إتاحة الفرصة لأوكرانيا بالجلوس إلى طاولة مفاوضات السلام. وفي الأيام المقبلة سوف أناقش الوضع مع الأمين العام لحلف (الناتو) ينس ستولتنبرغ".



وكان موقع "Rebelión" الإخباري قد أفاد بأن الحالة المأساوية آخذة في الظهور بالنسبة لنظام كييف، على الرغم من أن النظام يتحدث "بثقة عن النصر، في حين أصبح نصف البلاد مغطى فعليا بالثلوج ولا توجد كهرباء ومياه كافية".



بينما أكد الموقع أن الكارثة الحقيقية "لم تبدأ بعد"، مشيرا إلى أن "الجنرال شتاء" سيضرب البلاد بكل قوته من ديسمبر وحتى مارس القادمين.

روسيا اليوم