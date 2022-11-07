الكرملين يحجم عن التعليق بشأن إجراء محادثات مع أمريكا لمنع تصعيد الحرب

الوكيل الإخباري - أحجم الكرملين اليوم الاثنين عن التعليق على تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأن واشنطن أجرت محادثات غير معلنة مع كبار المسؤولين الروس حول تجنب المزيد من التصعيد في حرب أوكرانيا.



ووفقا للتقرير، فإن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أجرى محادثات مع معاوني بوتين على أمل تقليص خطر امتداد الحرب في أوكرانيا أو تصعيدها إلى صراع نووي.

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وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين "لا شيء لدينا لنقوله عن هذا التقرير".



كما أحجم أيضا عن التعليق على تقرير لصحيفة واشنطن بوست ورد فيه أن الولايات المتحدة كانت تحث أوكرانيا سرا على الإشارة إلى أنها منفتحة على المحادثات مع روسيا، بعدما استبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المفاوضات في ظل وجود بوتين في السلطة.



وقال بيسكوف "لا أعلم إن كان ذلك هو الوضع أم لا".



كما قال بيسكوف "أكرر مجددا أن ثمة تقارير صادقة، ولكن تقارير التكهنات المحضة تمثل السواد الأعظم".



وأضاف أنه بينما تظل روسيا "منفتحة" على المحادثات، فإنها غير قادرة على التفاوض مع كييف بسبب رفضها إجراء محادثات مع بلده.



وأعلن عن بعض الاتصالات رفيعة المستوى بين مسؤولين أمريكيين وروس في الأشهر الماضية، إذ أصرت واشنطن على أن أي محادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا ستجري بين موسكو وكييف.

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