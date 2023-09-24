الخارجية البيلاروسية: مينسك ستبذل قصارى جهدها لحل النزاع في أوكرانيا

الوكيل الاخباري-

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صرح وزير الخارجية البيلاروسي سيرغي ألينيك، يوم السبت، بأن مينسك ستبذل قصارى جهدها لحل النزاع في أوكرانيا.وقال ألينيك في كلمة ألقاها خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: "من الصعب بالنسبة لنا أن نشاهد كيف يعاني الأشخاص المقربون منا لمدة عام ونصف العام، لقد أصبحت أوكرانيا وشعبها ورقة مساومة في اللعبة الكبرى التي يمارسها الغرب للحفاظ على هيمنته العالمية".وأضاف: "من الواضح أنه من خلال زيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، فإن الغرب مصمم على مواصلة الحرب حتى آخر أوكراني، لكن السؤال المهم هل تريد أوكرانيا ذلك؟ وهل يحتاج الأوكرانيون إلى حرب استنزاف؟، ومن جانبنا نحن مقتنعون بأنها لا تريد ذلك".وأشار ألينيك إلى أن بيلاروس دعت دائما إلى السلام في أوكرانيا، واتخذت جميع التدابير الممكنة لتحقيق لذلك.