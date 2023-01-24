الخارجية التركية تستدعي السفير الهولندي بعد تمزيق القرآن في لاهاي

الوكيل الاخباري- استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الهولندي اليوم الثلاثاء على خلفية تمزيق زعيم جماعة متطرفة نسخة من القرآن الكريم.



وقالت الخارجية في بيان: "الخارجية التركية تستدعي سفير هولندا لدى أنقرة على خلفية تمزيق زعيم جماعة بيغيدا المتطرفة نسخة من القرآن الكريم وحرقه في لاهاي".

اضافة اعلان

وأضاف البيان: "ندين بأشد العبارات الاعتداء الدنيء من شخص معاد للإسلام في لاهاي الهولندية، والذي استهدف كتابنا المقدس".



وقام متطرف هولندي يدعى إدوين واجنسفيلد، وهو زعيم جماعة بيجيدا المتطرفة، بتمزيق نسخة من القرآن في العاصمة الإدارية الهولندية، بعد أيام من حرق متطرف دنماركي للقرآن في السويد.



وشارك المتطرف عبر "تويتر"، مقطعا مصورا يوثق الواقعة التي حصلت أمام مبنى البرلمان في لاهاي، حيث سمحت له الشرطة المحلية بذلك شرط ألا يحرق الكتاب المقدس للمسلمين.

روسيا اليوم