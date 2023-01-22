اتحاد وكالات منظمة التعاون الاسلامي يدين حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد

الوكيل الإخباري - أدان اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، بأشد العبارات حرق نسخة من القرآن الكريم، أمام السفارة التركية في ستوكهولم، بالسويد، وبترخيص من السلطات السويدية.

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وأكد الاتحاد، في بيان أمس السبت، أنَّ مثل هذا العمل الذي يعد جريمة كراهية، وارتكبته عناصر من اليمين المتطرف مراراً وتكراراً يستهدف المسلمين، ويهين قيمهم المقدسة، ويشكل مثالاً آخر على المستوى المقلق الذي وصلت إليه الإسلاموفوبيا والكراهية والتعصب وكراهية الأجانب.



ودعا الاتحاد السلطات السويدية إلى وقف هذه الاعتداءات المتكررة على مشاعر المسلمين ومقدساتهم، بما من شأنه الإسهام في تعزيز التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.



بترا