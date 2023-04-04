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الثلاثاء، 04-04-2023 02:35 م

الخارجية الروسية: سنطلع المنظمات الدولية على نتائج التحقيقات حول مقتل تتارسكي

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الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن موسكو تعتزم إبلاغ المنظمات الدولية بالتقدم المحرز في التحقيقات الجارية حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف المراسل العسكري الروسي، فلادلين تاتارسكي.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قائلة: "فيما يتعلق بامتلاكنا لأية معلومات حول التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي استهدف فلادلين تاتارسكي، فإن وكالات إنفاذ القانون الروسية تعمل على ذلك، وتقوم بنشر جميع المعلومات التي يمكن إتاحتها للناس، وستقوم وزارة الخارجية الروسية بدورها، بإطلاع المنظمات الدولية عليها".

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ووقع انفجار في مقهى "ستريت بار" الكائن في بناء رقم 25 بشارع أونيفيرستيتسكايا نابيريجنايا وسط مدينة سان بطرسبورغ، يوم الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل المراسل الحربي الروسي، فلادلين تاتارسكي.


وأفادت مصادر لوكالة "نوفوستي"، بأنه تم إحضار العبوة الناسفة على الأرجح من قبل أحد زوار المقهى، ويشتبه بأنها هدية على شكل تمثال صغير يرجح بأن القنبلة كانت بداخله.


وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، أمس الاثنين، اعتقال داريا تريبوفا، البالغة من العمر 26 عاما، والمشتبه بها في مقتل تتارسكي.

 

RT

 




 

 


 

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