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الخارجية الروسية: محاولة استهداف منشآت مدنية من قبل نظام كييف عمل إرهابي

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الثلاثاء، 04-07-2023 09:33 ص

الخارجية الروسية: محاولة استهداف منشآت مدنية من قبل نظام كييف عمل إرهابي

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن محاولة كييف مهاجمة مناطق توجد بها منشآت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطار، بطائرات مسيرة هي عمل إرهابي آخر.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان على "تيليغرام"، إن محاولة كييف مهاجمة المنطقة التي توجد بها منشآت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطار الذي يستقبل رحلات من دول أخرى، بالطائرات المسيرة، هي عمل إرهابي آخر.

وأضافت: "باعتبار أن زيلينسكي يرتكب هذه الهجمات الإرهابية بأسلحة قدمها الغرب أو تم شراؤها بأموال غربية، فهذا إرهاب دولي".

وقالت زاخاروفا إن "المجتمع الدولي يجب أن يدرك أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تمول النظام الإرهابي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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