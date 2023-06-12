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الإثنين، 12-06-2023 04:47 م

بوريل يتوقع موعد بدء مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

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الوكيل الاخباري- توقع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن تبدأ مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع عقدها في شهر نوفمبر 2024.

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وقال بوريل في حديث لإذاعة Ondacero الإسبانية "أتوقع أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ينتظر صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، ولا ينبغي لنا انتظار بدء محادثات سلام بين موسكو وكييف قبل ذلك".

وأضاف أنه لم يتلق أي معلومات حول وجود اتصالات دبلوماسية بين الكرملين والحكومة الأوكرانية.

وفي سياق متصل، أكد مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، رفض كييف القاطع إجراء مفاوضات سلام مع موسكو، انطلاقا من مبادرات السلام البرازيلية والإندونيسية والإفريقية، وأنهم سيتفاوضون بناء على "صيغة السلام الأوكرانية" فقط.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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