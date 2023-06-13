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الثلاثاء، 13-06-2023 08:48 ص

زيلينسكي: القتال في الهجوم المضاد صعب لكنه يمضي قدماً

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الوكيل الإخباري - أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء أمس الإثنين أنّ الهجوم المضادّ الذي شنّته قوّاته أخيراً ضدّ القوات الروسية بعدما أعدّت له طوال أشهر "صعب" لكنّه "يمضي قدماً"، وذلك بعيد إعلان كييف استعادتها السيطرة على سبع قرى.

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية المسائية إنّ "القتال صعب، لكنّنا نمضي قدماً، وهذا أمر هامّ".

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وأضاف بعد إعلان كييف عن استعادة سبع قرى من القوات الروسية "أتقدّم بالشكر لجنودنا من أجل كلّ علم أوكراني يعود إلى مكانه الصحيح في القرى الواقعة في المناطق المحرّرة حديثاً".


وشدّد الرئيس الأوكراني على أنّ "خسائر العدو هي بالضبط في المستوى الذي نحتاج إليه".


وأضاف أنّ "الطقس ليس مؤاتياً -الأمطار تجعل مهمّتنا أكثر صعوبة- لكنّ قوة جنودنا تعطي نتائج جيّدة".

 

البيان

 




 

 


 

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