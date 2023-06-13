الثلاثاء 13-06-2023
الوكيل الاخباري

إعلان نتائج الشامل ونسبة النجاح (67.2٪)

إعلان نتائج امتحان الشامل -رابط

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

10 إصابات بعدة حوادث منفصلة على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

الرئيس الفلسطيني يصل إلى بكين في زيارة تستمر 3 أيام

الجيش يعلن عن الاستفادة من البعثات العسكرية الخارجية

مئات المدعوين للامتحان التنافسي في الخدمة المدنية - أسماء

الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم

النفط يرتفع وسط ترقب لقرار "الفيدرالي"

الثلاثاء، 13-06-2023 09:04 ص

قتلى وجرحى في هجوم صاروخي روسي وسط أوكرانيا

image (39)


الوكيل الإخباري - قال مسؤولون أوكرانيون، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، إن روسيا شنت هجوماً صاروخياً مكثفاً على مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 25 وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

وأفاد سيرهي ليساك، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك حيث تقع كيرفي ريه على تطبيق «تلغرام»، بأنّ عمليات الإنقاذ تجري عند مبنى سكني من خمسة طوابق يحترق وعند مستودع مدمر، مضيفاً: «لا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض». بدوره، ذكر أولكسندر فيلكول، رئيس بلدية كريفي ريه، أنّ سبعة أشخاص على الأقل محاصرون تحت الأنقاض، دون أن يدلي بتفاصيل أخرى.

اضافة اعلان


وندّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المولود في كريفي ريه، بالهجوم على مسقط رأسه. وقال زيلينسكي على «تلغرام»: «الروس يواصلون حربهم على المباني السكنية والمدن العادية والناس».


وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، دوت صفارات الإنذار في عموم أوكرانيا محذرة من غارات جوية، وقال مسؤولون عسكريون في كييف، إن قوات الدفاع الجوي دمرت جميع الصواريخ الروسية التي استهدفت العاصمة الأوكرانية.


وقالت القيادة العسكرية العليا في أوكرانيا، إن القوات الجوية دمرت عشرة من أصل 14 صاروخ كروز أطلقتها روسيا على أوكرانيا وواحدة من أربع طائرات مسيرة إيرانية الصنع.


ولم يتضح بعد عدد الصواريخ التي ضربت كريفي ريه ولا المواقع والأهداف التي ضربتها الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا. ولم تصدر روسيا أي تعليق على الضربات.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
648808894236045d6d234ce4

القوات الأوكرانية تقصف منازل مدنيين في روسيا

648805624c59b72d770ab72d

بايدن يمدد حالة الطوارئ بحق بيلاروس لمدة عام

648801fb4c59b73fed4f5536

تركيا: إنقاذ 88 مهاجرا بعد أن أجبرتهم اليونان على العودة

image - 2023-06-13T085438.112

قلق أمريكي من تعهد كوريا الشمالية بتسليم أسلحة لروسيا

image - 2023-06-13T085230.121

الأمم المتحدة تحذر من خطورة الذكاء الاصطناعي

image - 2023-06-13T085005.203

زيلينسكي: القتال في الهجوم المضاد صعب لكنه يمضي قدماً

أخبار متعلقة
210846

تقرير: الحرب الأوكرانية جعلت نظام بيلاروسيا أكثر تبعية لموسكو

64301707_6

وول ستريت جورنال: واشنطن تعتزم تسليم كييف 5 منظومات باتريوت قبل نهاية 2024

6486c8b64236044b523b7faa

كييف تدعو الغرب إلى إنشاء "تحالف جوي"

image (18)

روسيا تنفي إسقاط أوكرانيا 6 صواريخ فرط صوتية

18967338_303

البرلمان الألماني يعارض تزويد كييف بمقاتلات ألمانية

6461ed8b4c59b7210f60305a

صحفي ألماني يفقد أعصابه بعد تصريح زيلينسكي بشأن "السلام" في برلين