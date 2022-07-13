الأربعاء 13-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حملة نظافة شاملة لمجرى ينابيع وادي الريان السياحي

السياحة تقيم فعاليات بالمواقع السياحية والأثرية ضمن برنامج أردننا جنة

روسيا : مستعدون لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد عام 2024

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في المفرق

عطوة اعتراف بمقتل الطالبة ايمان ارشيد

نمو حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار بنسبة 69 بالمئة

وزير الداخلية يقرر إجراء تشكيلات بين المحافظين

افتتاح محطة وقود جديدة في عمان تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العوايشة والفناطسة والفايز والسميران والعنيزات

الخارجية الصينية تعلق على اعترافات بولتون بشأن تدبير انقلابات في الخارج

الأربعاء، 13-07-2022 04:50 م

الخارجية الصينية تعلق على اعترافات بولتون بشأن تدبير انقلابات في الخارج

62ceb1af423604432c065ccb


الوكيل الإخباري- علق المتحدث باسم الخارجية الصينية على اعتراف صدر عن جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لدونالد ترامب، بمشاركته في تدبير انقلابات في دول أجنبية، دون أن يذكر أسماءها.

اضافة اعلان

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، إنه "لا يرى ما يثير الدهشة في كلمات جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي (ترامب)، بشأن المشاركة في تنظيم انقلابات في الخارج".

وأضاف المتحدث: "هذا يؤكد فقط أن التدخل في الشؤون الداخلية والإطاحة بالسلطة في دول أخرى قد أصبحا بالفعل معيار السلوك الأمريكي. هذا جزء من النظام الأمريكي. ويمكن لمثل هذا الأمر أن يواجه احتجاجا من المجتمع الدولي".

وكان جون بولتون، الذي شغل مختلف المناصب الرفيعة في الإدارة الأمريكية في أوقات سابقة، قد اعترف في مقابلة مع "سي إن إن" بأنه شارك في تدبير انقلابات في دول أجنبية، دون أن يذكر أسماءها.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
720228233522976228701

روسيا : مستعدون لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد عام 2024

62ceb5e74c59b75cf8393f54

روسيا تسلم أفغانستان 16 طنا من المساعدات

271215_13_1652202314

بوشلين: كوريا الشمالية اعترفت باستقلال جمهورية دونيتسك الشعبية

62ceb3e14c59b75dc16621cf

عون: لبنان يرفض أي توجه لدمج اللاجئين السوريين في أماكن وجودهم

ea43b370-26b1-4b40-a5aa-fe1876018bb5

بايدن يصل تل أبيب في مستهل جولة شرق أوسطية

62ceb1c4423604401e47ace6

العراق.. مكتب المالكي ينفي تسجيلا صوتيا يهاجم فيه الصدر

أخبار متعلقة
62bac313423604168a345880

الصين: الناتو خلق فوضى في أوروبا ويريد إثارتها في آسيا

62b9a5bb4236040b0f5fb008

البيت الأبيض: اتصال مرتقب بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني