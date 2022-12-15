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الخميس، 15-12-2022 05:06 م

الخارجية اللبنانية تدين الاعتداء على القوات الدولية

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الوكيل الاخباري- أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن إدانتها للحادث المؤسف الّذي تعرضت له قوات "اليونيفيل" في منطقة العاقبية، والذي أودى بحياة جندي من الكتيبة الإيرلنديّة.

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وأعلنت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، "أنها تتابع باهتمام كبير مع السلطات اللبنانية المعنيّة كافة و"اليونيفيل"، التحقيقات التي باشرتها، للتمكّن من محاسبة المسؤولين عنه، مجددةً التأكيد على احترامها وتقديرها العالي لعمل الكتيبة الإيرلنديّة ولجميع قوات "اليونيفيل في الجنوب.


وشدّدت على أهميّة الحفاظ على أمن جميع القوات الدولية العاملة في لبنان وسلامتها.

 

بترا

 




 

 


 

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