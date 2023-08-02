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الأربعاء، 02-08-2023 05:30 م

الخارجية المولدوفية تبدي أسفها من محاولة اقتحام بوابة السفارة الروسية وتتعهد باجراءات لازمة

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الوكيل الإخباري- تأسفت وزارة خارجية مولدوفا من محاولة مواطن اقتحام بوابة السفارة الروسية في كيشينياو، مؤكدة أن وزارة الداخلية تحقق في الحادث وستتخذ الإجراءات اللازمة.اضافة اعلان


وأوضح الملحق الصحفي بالسفارة الروسية، أناتولي لوشاكوف، لـ"ريا نوفوستي": "بحسب رواية الشرطة المولدوفية، قام رجل بصدم بوابة السفارة الروسية في كيشينياو، وابتعد عن المكان محاولا الهرب، لكنه اعتقل في مدينة مجاورة وهو حاليا يخضع للرعاية النفسية".

وجاء في بيان للخارجية المولدوفية أن "وزارة الداخلية والمفتشية العامة للشرطة ستحقق في الحادث وتتخذ إجراءات فورية... كما تعرب وزارة الخارجية عن أسفها مما حدث، وتكرر التأكيد على التزامها بضمان عمل جميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة في البلاد وفقا للاتفاقيات والأعراف التي أرستها معاهدة فيينا لعام 1961".

 




 

 


 

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